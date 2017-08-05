Азербайджанцы вошли в 20-ку в списке посещающих Стамбул туристов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанцы вошли в первую 20-ку в списке посещающих Стамбул туристов в первой половине 2017 года. За этот период Стамбул посетили 92 088 азербайджанцев.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно отчету управления культуры и туризма Стамбула, среди туристов посетивших город в первой половине года с 9,2% занимают немцы. Из посетивших город в этот период туристов 7,7% - иранцы, 4,6% - русские, 4,3% - из Саудовской Аравии, 4,2% - иракцы,3,5% - англичане, 4,4% - украинцы, 3,3% - французы, 2,9% - американцы, 2,5% - голландцы, 2,1 – кувейтцы, 2,1% - туркмены и 2,1% - азербайджанцы. Китайцы составляют 2%.

Отметим, что в январе-июне Стамбул в целом посетило 4 385 153 туристов, что на 1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.