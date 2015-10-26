​Азербайджанцы входят в первую десятку среди скупающих дома в Турции иностранцев

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года граждане Азербайджана вошли в первую десятку среди иностранцев, скупающих дома в Турции. Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, Азербайджан занимает 9-е место в рейтинге стран с количеством домов в 56 единиц. Согласно статистике, в январе-сентябре Азербайджан занимал 7-е место в списке с количеством домов в 568 единиц.

В сентябре этого года в Турции продажи домов иностранцам по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года сократились и составили 1 768 единиц. За рассматриваемый период лидерство по приобретению домов Турции принадлежит гражданам Ирака, которые купили 359 домов. Следующие места занимают граждане Саудовской Аравии (204), Кувейт (160), Россия (115) и Англия (109).

Первое место по продаже домов иностранцам занимает Стамбул, где иностранцами был приобретен 561 дом. Следом идут Анталья (440), Ялова (126), Бурса (112), Трабзон (105), Мугла (85). В сентябре объем продаж домов в Стамбуле в годовом исчислении вырос на 3% - с 546 до 561.

За январь-сентябрь этого года в Турции иностранным гражданам продано 16 192 дома. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 13 611. В январе-сентябре объем продаж домов в Стамбуле в годовом исчислении вырос на 26% - с 3 990 до 5 033. В результате, Стамбул опередил Анталью, которая долгие годы удерживала первенство по продажам домов иностранцам.