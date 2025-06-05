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Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Европейской комиссии ООН по туризму

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Европейской комиссии ООН по туризму Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Европейской комиссии ООН по туризму
Туризм
5 июня 2025 г. 11:53
Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Европейской комиссии ООН по туризму

Азербайджан придает большое значение сегодняшним выборам в Европейскую региональную комиссию ООН по туризму на 2025-2029 годы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам и.о. руководителя аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, Азербайджан уже выдвинул свою кандидатуру на членство в комиссии. "На 5 мест в комиссии претендуют 9 стран. Наряду с Азербайджаном в этих выборах участвуют Казахстан, Узбекистан, Греция и другие страны. Надеемся, что по результатам голосования, которое состоится сегодня, Азербайджан будет избран в комиссию на 2025-2029 годы", - сказал он.

Гулузаде добавил, что Азербайджан в настоящее время формирует туристические продукты по различным новым направлениям. "Одно из самых приоритетных направлений это освобожденные территории. К этим регионам наблюдается большой интерес, и Азербайджан будет наращивать усилия по привлечению европейских туристов", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan bids for membership in UN Commission for Europe on Tourism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin Turizmin Avropa üzrə Komissiyasına üzv seçilmək üçün namizədliyini irəli sürüb

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