Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Европейской комиссии ООН по туризму

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Европейской комиссии ООН по туризму

Азербайджан придает большое значение сегодняшним выборам в Европейскую региональную комиссию ООН по туризму на 2025-2029 годы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам и.о. руководителя аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, Азербайджан уже выдвинул свою кандидатуру на членство в комиссии. "На 5 мест в комиссии претендуют 9 стран. Наряду с Азербайджаном в этих выборах участвуют Казахстан, Узбекистан, Греция и другие страны. Надеемся, что по результатам голосования, которое состоится сегодня, Азербайджан будет избран в комиссию на 2025-2029 годы", - сказал он.

Гулузаде добавил, что Азербайджан в настоящее время формирует туристические продукты по различным новым направлениям. "Одно из самых приоритетных направлений это освобожденные территории. К этим регионам наблюдается большой интерес, и Азербайджан будет наращивать усилия по привлечению европейских туристов", - сказал он.