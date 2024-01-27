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Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму

Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму Азербайджан планирует возобновить в России работу представительства Государственного агентства по туризму республики в 2024 году.
Туризм
27 января 2024 г. 01:50
Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму

Азербайджан планирует возобновить в России работу представительства Государственного агентства по туризму республики в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

"В 2024 году планируется возобновить работу представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических связей", - отметил глава диппредставительства.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было светлым", - добавил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi Rusiyada işini bərpa edəcək

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