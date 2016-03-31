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    Азербайджан вошел в топ-5 самых перспективных туристических направлений СНГ

    Эти данные представил туристический онлайн-сервис Travel.ru

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Российский туристический онлайн-сервис Travel.ru определил самые перспективные туристические направления в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на belta.by, рейтинг составлен по данным роста бронирований отелей и апартаментов за последний год туристами, путешествующими самостоятельно.

    По информации сайта, проживание в поездке в странах СНГ обходится в среднем 3 тыс. российских рублей (71,18 AZN) в сутки. Страны СНГ привлекательны для российских туристов невысокими ценами на отдых, развитой инфраструктурой, безвизовым въездом и тем, что многие местные жители говорят на русском языке.

    В топ-5 государств СНГ по росту популярности туризма у россиян входят Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

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