Азербайджан вошел в список лучших направлений для мусульманских туристов

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Mastercard и CrescentRating опубликовали отчет Глобального мусульманского индекса путешествий 2016 (GMTI), который анализирует направления и потребности мусульманских туристов. Согласно отчету, Малайзия, ОАЭ и Турция с самыми высокими индексами заняли первые места в списке лучших направлений для туристов-мусульман. Как передает Report, согласно исследованию, охватившему130 туристических направлений, Азербайджан занял 20 место среди стран Организации исламского сотрудничества (OIC).

По сравнению с прошлогодним отчетом ОАЭ поднялись в списке направлений OIC на одну позицию вверх, а пять из шести других стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC), включая Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн, вошли в первую десятку направлений. Первое место в списке сохранила Малайзия.

ЮАР заняла четвертое место рейтинга, в то время как Сингапур сохранил поул-позицию среди стран, не входящих в OIC, вместе с Таиландом, Великобританией и Гонконгом, составляющими первую пятерку.

Исследование также показало, что в 2015 году приблизительное количество мусульманских туристов в мире достигло порядка 117 млн, что составляет около 10% всего туристического рынка. Ожидается, что к 2020 году этот показатель вырастет до 168 млн, занимая 11% рынка общей стоимостью около 200 млрд долларов США.

Азия и Европа стали двумя ведущими регионами в мире, привлекающими мусульманских путешественников, занимая 87% всего рынка.

Восемь стран региона Ближний Восток и Африка вошли в первую десятку направлений мирового мусульманского туристического рынка согласно наиболее масштабному исследованию этого быстрорастущего сектора.

"Мы рады видеть, что восемь стран региона Ближний Восток и Африка заняли первые места в Глобальном мусульманском индексе путешествий 2016. Данные рейтинги подчеркивают, насколько четко и последовательно данный регион реагирует на растущие потребности мусульманского туристического рынка, который при этом является одним из ключевых факторов активного экономического развития в регионе, вносящего значительный вклад в реализацию долгосрочной стратегии роста туризма этих стран", - сказал Рагу Малхотра (Raghu Malhotra), президент в MasterCard по региону Ближний Восток и Африка.

Индекс GMTI 2016 является наиболее полным исследованием одного из наиболее быстро растущих секторов туризма в мире. Данный индекс анализирует углубленные данные, охватывающие 130 направлений, а также помогает туристическим направлениям, сервисам и инвесторам отслеживать состояние и темпы роста туристического сегмента.

Все 130 направлений индекса GMTI были оценены с учетом таких критериев, как пригодность к семейному отдыху, уровень сервиса и предоставленных удобств, возможности размещения, маркетинговые инициативы и количество прибывающих людей. После этого каждый из критериев был оценен отдельно, что позволило в итоге составить общий показатель индекса. В этом году индекс учитывал два новых критерия, включая воздушную связь и ограничения в получении визы.

Топ 20 направлений, входящих в OIC, индекса GMTI 2