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Азербайджан вошел в первую десятку стран по темпам роста средних доходов населения

Азербайджан вошел в первую десятку стран по темпам роста средних доходов населения Азербайджан занял пятое место среди стран Центральной и Восточной Европы (CEE), где ожидаются самые высокие темпы роста домохозяйств с годовым доходом более 25 тысяч долларов США.
Туризм
25 июня 2023 г. 16:56
Азербайджан вошел в первую десятку стран по темпам роста средних доходов населения

Азербайджан занял пятое место среди стран Центральной и Восточной Европы (CEE), где ожидаются самые высокие темпы роста домохозяйств с годовым доходом более 25 тысяч долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Solutions. Так, домохозяйства в Азербайджане с доходом более 25 тысяч долларов США к 2028 году вырастут на 24,4% и составят 695 тысяч 269. К 2028 году домохозяйства с доходом более 25 тысяч долларов США будут составлять 31,7% от их общего числа.

Было отмечено, что экономический рост и уровень благосостояния рынков Центральной и Восточной Европы приведут к росту целевого туристического рынка. Рынки в регионе будут привлекательными с точки зрения маркетинга и полетов для гостиничных групп и туристических компаний. Это отразится на росте доходов стран в 2023-2027 годах, а в странах, где будет расти средний доход, больше всего будет расти и рынок туризма, подчеркивают аналитики Fitch Solutions.

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Версия на английском языке Azerbaijan enters top ten in terms of middle-income growth rate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalinin orta gəlirliliyinin artım tempinə görə ilk onluğa düşüb

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