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    Азербайджан вошел в десятку лучших зимних курортов СНГ

    Курорты Шахдаг и Туфандаг заняли в рейтинге 2-ю и 7-ю строчку рейтинга

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан вошел в десятку лучших зимних курортов стран СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов. Курорты "Шахдаг" и "Туфандаг" заняли в рейтинге 2-ю и 7-ю строчку рейтинга.

    Как сообщает Report, рейтинг горнолыжных курортов СНГ, популярных для отдыха зимой 2017-2018 года, составило аналитическое агентство ТурСтат.

    Возглавляет рейтинг лучших зимних курортов Чимбулак (Казахстан). За ним следуют Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Беларусь), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Беларусь).

    В топ-15 горнолыжных курортов стран СНГ и ближнего зарубежья (бывшего СССР), популярных у российских туристов, также входят Гудаури и Бакуриани (Грузия), Буковель и Драгобрат (Украина) и Нуртау (Княжьи горы, Казахстан).

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