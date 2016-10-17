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    Азербайджан вошел в число лидеров премии National Geographic Traveler Awards 2016

    Страна лидирует в номинациях Оздоровительный отдых и Открытие года

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат выявило предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2016. Как сообщает Report со ccылкой на российские СМИ, Азербайджан входит в число стран-лидеров в номинациях "Оздоровительный отдых" и "Открытие года", а также представлен в номинациях "Экскурсионный отдых" и "Горнолыжный отдых".

    Россия лидирует в номинациях направлений для пляжного отдыха, экскурсионного и эко-отдыха, а также семейного и горнолыжного отдыха.

    В номинации "Оздоровительный отдых" лидирует Израиль, а "Экзотический отдых" - Куба.

    Онлайн-голосование в 23 номинациях премии National Geographic Traveler Awards 2016 проходит с 8 сентября по 6 ноября.

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