Азербайджан вошел в число лидеров премии National Geographic Traveler Awards 2016

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство ТурСтат выявило предварительные итоги интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2016. Как сообщает Report со ccылкой на российские СМИ, Азербайджан входит в число стран-лидеров в номинациях "Оздоровительный отдых" и "Открытие года", а также представлен в номинациях "Экскурсионный отдых" и "Горнолыжный отдых".

Россия лидирует в номинациях направлений для пляжного отдыха, экскурсионного и эко-отдыха, а также семейного и горнолыжного отдыха.

В номинации "Оздоровительный отдых" лидирует Израиль, а "Экзотический отдых" - Куба.

Онлайн-голосование в 23 номинациях премии National Geographic Traveler Awards 2016 проходит с 8 сентября по 6 ноября.