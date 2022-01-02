Азербайджан входит в тройку стран, которые российские туристы посещают на новогодние праздники

Азербайджан входит в тройку стран, которые российские туристы посещают на новогодние праздники.

Азербайджан входит в тройку стран, которые российские туристы посещают на новогодние праздники.

Как передает Report, об этом сообщает служба планирования путешествий Ozone Travel со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что наиболее популярными зарубежными направлениями среди клиентов сервиса за последний год были Турция - Стамбул, Анталия и ОАЭ - Дубай, а также страны СНГ. Таким образом, большинство зарубежных туристических маршрутов приходится на Турцию, Армению и Азербайджан.

Несмотря на общее падение спроса в сегменте турагентств, что связано с коронавирусом, путешественники постепенно возвращаются в допандемийный темп. Сервис для планирования поездок Ozon Travel констатирует, что спрос на поездки внутри России уже приблизился к значениям 2019 года, а за границу на нынешние праздники улетело в четыре раза больше россиян, чем в тот же период в 2021-м.

Согласно исследованию туроператоров, во время новогодних праздников в 2022 году часть российских туристов предпочитает путешествовать внутри страны. Например, в категории самых популярных направлений в январе лидировали Москва и Санкт-Петербург. Среди зарубежных маршрутов наиболее интересны страны СНГ.