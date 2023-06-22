Азербайджан входит в число стран, в которые граждане Узбекистана путешествуют чаще всего

Азербайджан с начала этого года вошел в десятку стран, куда граждане Узбекистана путешествуют чаще всего.

Азербайджан с начала этого года вошел в десятку стран, куда граждане Узбекистана путешествуют чаще всего.

Как сообщает Report, об этом говорится в данных статистического агентства Узбекистана.

Так, в январе-мае этого года Азербайджан посетили 8,3 тыс. граждан Узбекистана.

В общей сложности за этот период 1,6 млн граждан Узбекистана выехали за пределы страны в качестве туристов.

Страна, которую чаще всего посещают граждане Узбекистана - это Кыргызстан. За этот год страну посетили 650,7 тыс. граждан. В тройку лидеров вошли Таджикистан и Казахстан. За этот период 422 тыс. граждан Узбекистана побывали в Таджикистане, а 255,7 тыс. - в Казахстане.

В первой пятерке стран, которые посетили граждане Узбекистана, оказались Россия (65,1 тыс.) и Объединенные Арабские Эмираты (59 тыс.).

Далее следуют Турция (52,7 тыс.), Саудовская Аравия (24,4 тыс.), Кувейт (20,7 тыс.).

Замыкают первую десятку Египет и Азербайджан. В январе-мае этого года Египет посетили 9,1 тыс. граждан Узбекистана.