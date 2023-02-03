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Азербайджан удостоен премии “Охрана культурного наследия” в Китае

Азербайджан удостоен премии “Охрана культурного наследия” в Китае Азербайджан объявлен победителем в номинации “Награды за устойчивое развитие 2022 – сохранение культурного наследия”, ежегодно проводимой китайским журналом “Voyage Magazine”.
Туризм
3 февраля 2023 г. 13:46
Азербайджан удостоен премии “Охрана культурного наследия” в Китае

Азербайджан объявлен победителем в номинации “Награды за устойчивое развитие 2022 – сохранение культурного наследия”, ежегодно проводимой китайским журналом “Voyage Magazine”.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство по туризму Азербайджана.

Отметив, что получение этой награды от ”Voyage Magazine" вызывает гордость, главный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма (АБТ) Флориан Зенгстшмид сказал, что устойчивое развитие туризма начинается с вовлечения мест материального наследия, а также местного населения в продвижение туризма.

Мероприятие ”Награды за устойчивое развитие 2022" - одно из крупнейших и популярных мероприятий в сфере путешествий в Китае. Официальный хэштег кампании за время кампании достиг более 32 миллионов 485 тысяч человек.

Среди других победителей - Национальная туристическая организация Сербии, испанский институт туризма ("Turespaña"), бюро туризма Гонконга и Национальное бюро туризма Италии.

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