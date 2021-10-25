Азербайджан удостоен наград в сфере туризма

Азербайджан был удостоен первого места в категориях "Ведущее культурное направление Европы 2021" и "Ведущее экскурсионное направление Европы 2021" на 28-ой премии World Travel Awards - престижной международной премии индустрии путешествий и туризма.

Азербайджан был удостоен первого места в категориях "Ведущее культурное направление Европы 2021" и "Ведущее экскурсионное направление Европы 2021" на 28-ой премии World Travel Awards - престижной международной премии индустрии путешествий и туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Как сообщается, церемония объявления победителей прошла в виртуальном формате.

Генеральный директор Азербайджанского бюро туризма (АБТ) при агентстве Флориан Зенгстшмид сказал, что Азербайджан является идеальным местом для экскурсионного и культурного туризма.

По его словам, освобождение азербайджанских земель от оккупации открыло новую страницу в развитии туризма, благодаря чему одним из основных направлений деятельности бюро стало развитие характерных для Карабаха туристических продуктов, улучшение инфраструктуры для внутренних и международных туристов в этом регионе.

Бюро осуществляет многочисленные проекты, направленные на пропаганду культурных и исторических памятников, включенных в список культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО, разработку продуктов экотуризма. Среди них разметка пешеходных туристических маршрутов в горах Кавказа, пропаганда органических продуктов в рамках концепции Slow Food, орнитологический туризм (наблюдение за птицами), а также инфраструктурные проекты.