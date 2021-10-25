О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан удостоен наград в сфере туризма

Азербайджан удостоен наград в сфере туризма Азербайджан был удостоен первого места в категориях "Ведущее культурное направление Европы 2021" и "Ведущее экскурсионное направление Европы 2021" на 28-ой премии World Travel Awards - престижной международной премии индустрии путешествий и туризма.
Туризм
25 октября 2021 г. 16:53
Азербайджан удостоен наград в сфере туризма

Азербайджан был удостоен первого места в категориях "Ведущее культурное направление Европы 2021" и "Ведущее экскурсионное направление Европы 2021" на 28-ой премии World Travel Awards - престижной международной премии индустрии путешествий и туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Как сообщается, церемония объявления победителей прошла в виртуальном формате.

Генеральный директор Азербайджанского бюро туризма (АБТ) при агентстве Флориан Зенгстшмид сказал, что Азербайджан является идеальным местом для экскурсионного и культурного туризма.

По его словам, освобождение азербайджанских земель от оккупации открыло новую страницу в развитии туризма, благодаря чему одним из основных направлений деятельности бюро стало развитие характерных для Карабаха туристических продуктов, улучшение инфраструктуры для внутренних и международных туристов в этом регионе.

Бюро осуществляет многочисленные проекты, направленные на пропаганду культурных и исторических памятников, включенных в список культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО, разработку продуктов экотуризма. Среди них разметка пешеходных туристических маршрутов в горах Кавказа, пропаганда органических продуктов в рамках концепции Slow Food, орнитологический туризм (наблюдение за птицами), а также инфраструктурные проекты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan turizm sektoru ilə bağlı daha bir nominasiyada qalib olub

Экслюзивные новости

АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
25 октября 2021 г. 16:09
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
25 октября 2021 г. 14:42
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
25 октября 2021 г. 13:29
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
25 октября 2021 г. 11:39
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi