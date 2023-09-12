Азербайджан участвует в международной туристической выставке в Шанхае

Азербайджан участвует в международной туристической выставке в Шанхае

Азербайджан принимает участие в туристической выставке "ITB China 2023", проходящей в Шанхае (Китай). Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу. Согласно информации, выставка пройдет 12-14 сентября в Шанхайском всемирном выставочном

https://static.report.az/photo/95ed5ca7-ac33-367a-9797-d071c17c8a02.jpg https://static.report.az/photo/95ed5ca7-ac33-367a-9797-d071c17c8a02.jpg

Азербайджан принимает участие в туристической выставке "ITB China 2023", проходящей в Шанхае (Китай).



Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.



Согласно информации, выставка пройдет 12-14 сентября в Шанхайском всемирном выставочном и Конгресс-центре в Китае.



На "ITB China 2023" посетителям будут представлены различные товары и услуги из 60 стран мира. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan participating in international tourism exhibition held in Shanghai