Азербайджан участвует в международной туристической выставке в Шанхае

Азербайджан принимает участие в туристической выставке "ITB China 2023", проходящей в Шанхае (Китай).
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.
Согласно информации, выставка пройдет 12-14 сентября в Шанхайском всемирном выставочном и Конгресс-центре в Китае.
На "ITB China 2023" посетителям будут представлены различные товары и услуги из 60 стран мира.
Азербайджан участвует в международной туристической выставке в ШанхаеАзербайджан участвует в международной туристической выставке в Шанхае Азербайджан принимает участие в туристической выставке "ITB China 2023", проходящей в Шанхае (Китай). Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу. Согласно информации, выставка пройдет 12-14 сентября в Шанхайском всемирном выставочном
Туризм
12 сентября 2023 г. 10:14
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Азербайджан принимает участие в туристической выставке "ITB China 2023", проходящей в Шанхае (Китай).
Версия на английском языке Azerbaijan participating in international tourism exhibition held in Shanghai
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Şanxayda keçirilən beynəlxalq turizm sərgisində iştirak edir