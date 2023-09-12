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Азербайджан участвует в международной туристической выставке в Шанхае

Азербайджан участвует в международной туристической выставке в Шанхае Азербайджан принимает участие в туристической выставке "ITB China 2023", проходящей в Шанхае (Китай). Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу. Согласно информации, выставка пройдет 12-14 сентября в Шанхайском всемирном выставочном
Туризм
12 сентября 2023 г. 10:14
Азербайджан участвует в международной туристической выставке в Шанхае

Азербайджан принимает участие в туристической выставке "ITB China 2023", проходящей в Шанхае (Китай).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Согласно информации, выставка пройдет 12-14 сентября в Шанхайском всемирном выставочном и Конгресс-центре в Китае.

На "ITB China 2023" посетителям будут представлены различные товары и услуги из 60 стран мира.

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Версия на английском языке Azerbaijan participating in international tourism exhibition held in Shanghai
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Şanxayda keçirilən beynəlxalq turizm sərgisində iştirak edir

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