Азербайджан назван одной из наиболее выгодных стран для путешествий в сентябре

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Международный сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner проанализировал цены на билеты по топ-50 популярным направлениям этого лета и сравнил их с ценами в сентябре. Оказалось, что экономия на авиаперелете достигает 33%.

Как сообщает Report со ссылкой на Skyscanner, наиболее выгодным направлением для путешествия в сентябре по сравнению с августом в этом году стала Латвия. Цена на сентябрьские рейсы в эту страну из России меньше ровно на треть.

Второе и третье место заняли Азербайджан и Армения, при поездке туда в сентябре пассажиры смогут сэкономить 28% и 24% соответственно.

На четвертой строчке оказались США. Цены на билеты в сентябре в эту страну на 23% ниже, чем в августе. А пятое место в рейтинге заняла Швеция с экономией в 21%.

Среди пляжных направлений самыми выгодными для путешествия в сентябре стали Мальдивы (-18%), Вьетнам (-18%), Мальта (-16%), Болгария (-14%), Франция (-14%) и ОАЭ (-13%).

Отметим, что Skyscanner основан в 2003 году, ежемесячно помогает более 50 млн путешественников спланировать их поездки. Skyscanner доступен на 30 языках. В компании работают более 800 сотрудников в 10 международных офисах - Барселоне, Пекине, Будапеште, Эдинбурге, Глазго, Лондоне, Майами, Шэньчжэне, Сингапуре и Софии. Skyscanner является частью Ctrip group.