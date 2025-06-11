Юсиф Абдуллаев: Азербайджан создаст туркомплекс в Узбекистане

Азербайджан создаст туркомплекс в Узбекистане

В рамках азербайджано-узбекского сотрудничества в сфере туризма ведутся работы по созданию туристического комплекса Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища (Узбекистан).

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на панельной сессии "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства" в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, под реализацию проекта выделено около 600 га земли, а в апреле текущего года генплан проекта был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Абдуллаев добавил, что компания Agalarov Development также начала строительство жилого комплекса премиум-класса в Ташкенте.

"Считаем, что эти проекты внесут значительный вклад в развитие туристической и жилой инфраструктуры Узбекистана. Одним из ведущих проектов Азербайджана является строительство пятизвездочного отеля Ritz-Carlton в Ташкенте. В настоящее время строительные работы активно продолжаются. Общая стоимость инвестиций составляет около $200 млн", - подчеркнул он.