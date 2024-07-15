Азербайджан реализует на Северном Кавказе ряд проектов в сфере туризма

Азербайджан готов углублять сотрудничество с Россией в сфере туризма.

Азербайджан готов углублять сотрудничество с Россией в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов заявил на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ).

"Что касается взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, главное здесь, конечно, взаимные инвестиции. Думаю, что мы продолжим вкладывать инвестиции именно, чтобы развивать туризм, потому что это тоже важное направление. У нас показатели ежегодно растут, здесь у нас потенциал огромный", - сказал он.

По его словам, Азербайджан в настоящее время реализует на Северном Кавказе ряд инвестпроектов в сфере туризма.

В частности, в городе Ессентуки за счет частных инвестиций в объеме $25 млн азербайджанская компания построила санаторий, а позже инвестировала еще $26 млн в строительство пятизвездочного санатория в Железноводске. В июне текущего года был открыт еще один санаторий азербайджанского инвестора в Кисловодске.

Замминистра добавил, что 8 российских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы из 17 городов России в 3 города Азербайджана. В свою очередь, авиакомпания AZAL совершает регулярные рейсы из Баку и Гянджи в 12 городов России, в том числе в Грозный.

C. Алекперов также отметил, что министерство экономики Азербайджана получило от российских компаний обращения по 24 проектам для работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Мы их изучаем, совместно прорабатываем. В целом мы ожидаем активного участия российских компаний в проектах на освобожденных территориях, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских связей [между Азербайджаном и Россией]", - добавил он.

В части развития транспортных коридоров Алекперов отметил, что уже построена дорога со стороны России до границы Ирана, также продолжается работа по Зангезурскому коридору. "Договорились с Ираном, на реке Араз построим сейчас мост и по территории Ирана будет такая ветка, сдвоенная ветка. И через Зангезур в будущем, и уже через три года, может, даже еще раньше, эта линия тоже заработает [Зангезурский коридор]", - сказал Алекперов.