​Азербайджан развивает сферу статистики туризма

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в рамках твиннинг-проекта стартовала конференция под названием "Поддержка Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики по соответствию национальной системы статистики европейским стандартам".

Как сообщает Report, мероприятие открыл вступительным словом председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов.

Т.Будагов, проинформировав участников о твиннинг-проекте, отметил, что в целях изучения европейского опыта в сфере подготовки статистических данных сотрудники Госкомитета статистики посетят ряд стран Европы: "Существует тесное сотрудничество с министерством культуры и туризма в целях развития сферы статистики туризма в стране. В ближайшие два года мы продолжим нашу деятельность по подготовке статистических данных в связанных с туризмом других сферах".

Отметим, что на мероприятии принимают участие посол Германии в Азербайджане Хайдрун Темпл, президент Федеральной статистической службы Германии Дитер Саррейтер, глава представительства Евросоюза в Азербайджане Малена Мард и другие гости.

Напомним, что основными партнерами проекта являются Федеральная статистическая служба Германии и Национальный институт статистики Болгарии. Дополнительную поддержку проекту окажут специалисты национальных статистических управлений Нидерландов, Словении, Дании, Латвии, Чехии и Хорватии.