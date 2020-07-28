Азербайджан: рай для бёрдеров

"Лишь немногие места в мире предлагают такой полный пакет для приятного наблюдения за птицами, чем эта маленькая кавказская страна"

"Представьте себе день "охоты" на птиц, который начинается с прохладных альпийских пейзажей на высоте почти 3 000 м и заканчивается в знойных прибрежных болотах, постепенно спускаясь через множество богатых дикой природой местностей, таких как зеленые лесистые долины и засушливые низменные полупустыни.

Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Конечно, невозможно посетить так много разных экологических ниш в промежутке между восходом и заходом солнца? Ну, в кавказском Азербайджане это возможно".

Как сообщает Report, об этом и многих других особенностях Азербайджана говорится в статье Джоша Джонса, опубликованной на birdguides.com.

Автор отмечает, что такое разнообразие свидетельствует о богатстве различных мест обитания, которые таит в себе эта небольшая страна.

Высокогорные склоны Большого Кавказа поддерживают множество особенных птиц, обитающих среди самых драматических ландшафтов в Западной Палеарктике.

"Азербайджан остается пунктом назначения на грани радаров многих бёрдеров, несмотря на свою очевидную привлекательность. Несмотря на то, что с 2010 года наблюдается рост прилета птиц, а также создание постоянного пункта наблюдения в миграционной горячей точке Бешбармаг, страна остается относительно неизученной. Прекрасным примером этому является каспийская синица с ограниченным ареалом, который в основном ограничен горными лесами северного Ирана. Было известно, что ареал почти простирался до Азербайджана, но не было никаких документально подтвержденных записей в течение десятилетий, до 2017 года, когда он был "заново открыт" в Национальном парке Гиркан. Теперь это одна из целей для посетителей", - отмечает автор статьи.

По его словам, Азербайджан превращают в привлекательное место именно первозданные экосистемы: "Традиционные практики означают, что сельскохозяйственные низменности прибрежного юга кишат птицами: черноголовые и кукурузные овсянки поют с каждого куста, в то время как бесчисленные мелкие серые и лесные журавли следят за подвесными проводами, а европейские катки катятся вокруг в ярких тонах. Такое изобилие является чем-то печально присущим учебникам по истории в Западной Европе, и отрадно видеть, что все еще сохраняется здесь".

"Часто говорят, что присутствие верхушечных хищников символизирует здоровье окружающей среды, и в Азербайджане проживает процветающая популяция бурого медведя, волка и даже кавказского леопарда. В то время как последний остается чрезвычайно редким, недавние исследования камеры-ловушки предполагают, что цифры их популяции увеличиваются.

Все оживает весной. Сельская местность цветет, температура воздуха приятная. Помимо высоких гор и густых лесов, в Азербайджане также имеется ряд заполненных птицами болот вдоль побережья Каспийского моря".

Возможно, май - идеальное время для посещения, чтобы увидеть самые разнообразные виды животных и птиц, считает бёрдер.

"Большой Кавказ обеспечивает огромную привлекательность для любого посетителя Азербайджана, но это лишь один из многих элементов, которые делают его таким незабываемым местом для птиц. Проехав от Хыналыга, на высоте 2 500 м, до засушливых берегов Каспийского моря, можно увидеть, насколько быстро и драматически могут меняться ландшафты здесь.

Прибрежные водно-болотные угодья усеяны вдоль всего побережья Каспия, хотя, пожалуй, ни один из них не является более впечатляющим, чем Государственный Кызылагачский заповедник, где мозаика обширных озер, тростников и кустарников привлекает огромное разнообразие и количество птиц. Мы невольно рассчитали наш визит как нельзя лучше для миграции Белокрылых крачек: небо было просто переполнено ими".

"Бёрдинг в Азербайджане, расположенном среди потрясающих пейзажей, был одним из лучших в моей жизни. Это такое разнообразие и изобилие без огромных расстояний для путешествий, лишь еще немногие места в мире предлагают такой полный пакет для приятного наблюдения за птицами, чем эта маленькая кавказская страна", - указывает автор статьи.