Азербайджан признан "Лучшим культурным направлением 2023 года" по версии Voyage

Азербайджан признан одним из самых привлекательных культурных направлений 2023 года по версии китайского журнала Voyage.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.
В рамках специального мероприятия прошла церемония награждения, на которой особо отмечались позиция и репутация Азербайджана как площадки для межкультурного диалога.
Азербайджан был удостоен специальной награды "Лучшее культурное направление 2023 года".
Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектах исторического наследия в Азербайджане, в числе которых Ичеришехер (Старый город) со дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, культурный ландшафт наскального искусства в Гобустане, исторический центр Шеки с Ханским дворцом, культурный ландшафт "Хыналыг и Кочевой путь".