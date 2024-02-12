Азербайджан признан "Лучшим культурным направлением 2023 года" по версии Voyage

Азербайджан признан одним из самых привлекательных культурных направлений 2023 года по версии китайского журнала Voyage.

Азербайджан признан одним из самых привлекательных культурных направлений 2023 года по версии китайского журнала Voyage.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В рамках специального мероприятия прошла церемония награждения, на которой особо отмечались позиция и репутация Азербайджана как площадки для межкультурного диалога.

Азербайджан был удостоен специальной награды "Лучшее культурное направление 2023 года".

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объектах исторического наследия в Азербайджане, в числе которых Ичеришехер (Старый город) со дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, культурный ландшафт наскального искусства в Гобустане, исторический центр Шеки с Ханским дворцом, культурный ландшафт "Хыналыг и Кочевой путь".