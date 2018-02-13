Азербайджан привлечет туристов из Китая

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Китай намерены подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции, посвященной азербайджано-китайским экономическим связям.

По его словам, предполагается организовать туристические поездки из Китая в Азербайджан: "Это резко увеличит число туристов. По имеющимся данным, ежегодно 120 млн туристов из Китая посещают другие страны мира".