Азербайджан принял участие в заседании министров туризма ОЭС в Эрзуруме

Азербайджан принял участие в 6-м заседании министров туризма ОЭС в Эрзуруме

Азербайджан был представлен на 6-м заседании министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и 8-м заседании высокопоставленных экспертов ОЭС по туризму, которые прошли 25-26 апреля в городе Эрзуруме, Турция.

Report сообщает об этом со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Председатель агентства Фуад Нагиев предоставил информацию об укреплении сотрудничества с ОЭС в сфере туризма в последние годы и о мероприятиях ОЭС, организованных в нашей стране, а также рассказал о планируемых работах в рамках избрания города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год.

Во время заседания был продемонстрирован рекламный видеоролик, отражающий туристический потенциал города Шуша (Карабахский регион Азербайджана).

В рамках визита Нагиев провел встречу с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Нагиев пригласил Эрсоя принять участие в 71-м заседании Региональной комиссии ООН по туризму в Европе, которое пройдет 4-6 июня в Азербайджане.

Кроме того, 26 апреля делегации государств-членов ОЭС приняли участие в церемонии открытия и панельных сессиях Экономического форума Паландёкен на тему "Справедливое будущее в умном мире: умные экономики и глобальное неравенство".