Азербайджан принял участие в XII сессии Исламской конференции министров туризма

В узбекском городе Хива прошла XII сессия Исламской конференции министров туризма. На встрече с участием глав туристических ведомств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азербайджан представляла делегация Государственного агентства по

В узбекском городе Хива прошла XII сессия Исламской конференции министров туризма. На встрече с участием глав туристических ведомств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азербайджан представляла делегация Государственного агентства по туризму.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в рамках конференции состоялась встреча высокопоставленных должностных лиц стран-членов ОИС.

2 июня прошла конференция министров, на которой председательство было передано Узбекистану.

Выступивший на конференции советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что 43% посетивших Азербайджан за первые 4 месяца этого года составили граждане государств-членов Организации исламского сотрудничества. Констатировав, что наша страна обладает широким туристическим потенциалом и государство уделяет особое внимание развитию этого сектора, он подчеркнул, что государством предприняты важные шаги по восстановлению туристического потенциала, в том числе исламского наследия, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Говоря о предстоящей в ноябре этого года в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Кянан Гулузаде довел до внимания важность этого мероприятия с точки зрения его влияния и вклада в сферу туризма, а также глобальные дискуссии по изменению климата.

В ходе мероприятия столица Сенегала Дакар была выбрана туристическим городом исламского мира на 2025 год, столица Египта Каир - на 2026 год, а пакистанский город Лахор - на 2027 год.