О нас

Азербайджан принял участие в XII сессии Исламской конференции министров туризма

Азербайджан принял участие в XII сессии Исламской конференции министров туризма В узбекском городе Хива прошла XII сессия Исламской конференции министров туризма. На встрече с участием глав туристических ведомств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азербайджан представляла делегация Государственного агентства по
Туризм
3 июня 2024 г. 13:37
Азербайджан принял участие в XII сессии Исламской конференции министров туризма

В узбекском городе Хива прошла XII сессия Исламской конференции министров туризма. На встрече с участием глав туристических ведомств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) Азербайджан представляла делегация Государственного агентства по туризму.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, в рамках конференции состоялась встреча высокопоставленных должностных лиц стран-членов ОИС.

2 июня прошла конференция министров, на которой председательство было передано Узбекистану.

Выступивший на конференции советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что 43% посетивших Азербайджан за первые 4 месяца этого года составили граждане государств-членов Организации исламского сотрудничества. Констатировав, что наша страна обладает широким туристическим потенциалом и государство уделяет особое внимание развитию этого сектора, он подчеркнул, что государством предприняты важные шаги по восстановлению туристического потенциала, в том числе исламского наследия, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Говоря о предстоящей в ноябре этого года в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Кянан Гулузаде довел до внимания важность этого мероприятия с точки зрения его влияния и вклада в сферу туризма, а также глобальные дискуссии по изменению климата.

В ходе мероприятия столица Сенегала Дакар была выбрана туристическим городом исламского мира на 2025 год, столица Египта Каир - на 2026 год, а пакистанский город Лахор - на 2027 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan takes part in 12th Conference of OIC’s tourism ministers
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İƏT-in Turizm Nazirlərinin 12-ci konfransında iştirak edib

Самое читаемое

Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Началась регистрация волонтеров на COP29
Началась регистрация волонтеров на COP29
29 мая 2024 г. 11:39
На бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
ФотоНа бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
29 мая 2024 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi