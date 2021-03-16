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Азербайджан принимает участие в международной туристической выставке

Азербайджан принимает участие в международной туристической выставке Выставка MITT проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 16 по 18 марта
Туризм
16 марта 2021 г. 17:13
Азербайджан принимает участие в международной туристической выставке

В МВЦ «Крокус Экспо» в Москве проходит международная туристическая выставка MITT-2021, являющейся самой крупной в России и ближнем зарубежье.

Как сообщает российское бюро Report, это крупнейшее мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира.

Азербайджан на выставке представляют «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ.

По словам организаторов, травел-индустрия – одна их тех отраслей, которая в числе первых попала под удар и тяжелее всех переживает его последствия. Выставка MITT признана мировым сообществом как эффективное мероприятие для решения бизнес-задач в сфере туризма.

Ежегодно на MITT съезжаются более 1 500 участников, в число которых входят ведущие операторские компании по выездному и внутреннему туризму, туроператоры, турагентства, национальные офисы по туризму, региональные администрации, отели, страховые, авиакомпании и другие. Посещение MITT позволяет специалистам туриндустрии найти новых партнёров, сравнить предложения на рынке, ознакомиться с трендами отрасли и выбрать лучшие предложения для бизнеса, получить полезные контакты, познакомиться с первыми лицами ведущих игроков рынка и государственных структур.

Выставка продлится с 16 по 18 марта. В "Крокус Экспо" она проходит впервые. Ранее она проходила в столичном "Экспоцентре".

В прошлом году выставка MITT не состоялась из-за опасности распространения коронавируса. В выставке в 2019 году также приняли участие более 1800 компаний из 54 стран мира, а также 52 региона России.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan beynəlxalq turizm sərgisində iştirak edir

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