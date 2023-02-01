Азербайджан примет участие в выставках в Казахстане и Израиле

Государственное агентство по туризму Азербайджана примет участие на 29-м международном средиземноморском туристическом рынке в Тель-Авиве, который пройдет 14-15 февраля. В выставке ожидается участие 2,2 тыс. участников из 65 стран и более 30 тыс. посетите

Государственное агентство по туризму Азербайджана примет участие на 29-м международном средиземноморском туристическом рынке в Тель-Авиве, который пройдет 14-15 февраля. В выставке ожидается участие 2,2 тыс. участников из 65 стран и более 30 тыс. посетителей.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, 19-21 апреля Азербайджан будет представлен на 21-й Казахстанской международной выставке "Туризм и Путешествия" в Экспо-центре Атакент. В выставке ожидается участие представителей 19 стран.

Подготовка к участию в выставках уже началась.