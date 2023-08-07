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Азербайджан примет участие в международных туристических выставках в 3 странах

Азербайджан примет участие в международных туристических выставках в 3 странах Азербайджанское государственное агентство по туризму примет участие в международных туристических выставках, которые пройдут 15-17 ноября в Ташкенте (Узбекистан) и Пекине (Китай), а 20-22 ноября - в Дохе (Катар).
Туризм
7 августа 2023 г. 15:46
Азербайджан примет участие в международных туристических выставках в 3 странах

Азербайджанское государственное агентство по туризму примет участие в международных туристических выставках, которые пройдут 15-17 ноября в Ташкенте (Узбекистан) и Пекине (Китай), а 20-22 ноября - в Дохе (Катар).

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, уже начаты подготовительные работы к участию в выставках.

На выставках будет возможность познакомиться и наладить сотрудничество с ведущими представителями сектора, включая поставщиков, туроператоров, отельеров и турагентов из разных стран. Кроме того, с помощью семинаров и панелей вы сможете получить обширную информацию об инновациях и тенденциях развития индустрии туризма. Будут организованы дискуссии и форумы, посвященные важным проблемам в сфере туризма.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in international tourism fairs held in 3 countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 3 ölkədə keçiriləcək beynəlxalq turizm sərgilərində iştirak edəcək

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