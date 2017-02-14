Азербайджан примет участие в Международном форуме туризма в Стамбуле

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Третий ежегодный Международный форум туризма пройдет в Стамбульском конгресс-центре 16-18 февраля, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

В ходе трехдневного форума, на котором ожидается участие министров культуры и туризма 20 стран, в том числе и Азербайджана, будут рассмотрены темы развития онлайн-туризма, влияния политики на туристическую индустрию, исследования новых тенденций в данной отрасли, вклад туризма в международные спортивные соревнования, а также ряд других вопросов. Форум намерен собрать большое количество менеджеров туристической отрасли, инвесторов и политических деятелей из ряда стран.

В ходе мероприятия будут анонсированы 100 лучших туристических компаний. По итогам форума будут вручены награды туристическим компаниям с высоким уровнем сервиса за вклад в развитие индустрии в 35 категориях.