Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

12:10

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке EMITT 2025, которая пройдет в Стамбуле 5-7 февраля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

"EMITT является одной из крупнейших торговых ярмарок в туристической отрасли. Выставка предоставляет платформу для презентации национальных павильонов, туристических направлений, сезонных объектов, отелей, туроператоров и туристических агентств, а также создает ценные возможности для деловых связей и партнерств", - добавили в агентстве.