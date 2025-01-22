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Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции 12:10
Туризм
22 января 2025 г. 12:24
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке EMITT 2025, которая пройдет в Стамбуле 5-7 февраля.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

"EMITT является одной из крупнейших торговых ярмарок в туристической отрасли. Выставка предоставляет платформу для презентации национальных павильонов, туристических направлений, сезонных объектов, отелей, туроператоров и туристических агентств, а также создает ценные возможности для деловых связей и партнерств", - добавили в агентстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in international tourism exhibition in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə beynəlxalq turizm sərgisində iştirak edəcək

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