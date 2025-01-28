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Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в России

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в России Азербайджан примет участие в 31-й международной туристической выставке MITT 2025 ("Moscow International Travel & Tourism"), которая пройдет в Москве 18-20 марта.
Туризм
28 января 2025 г. 09:54
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в России

Азербайджан примет участие в 31-й международной туристической выставке MITT 2025 ("Moscow International Travel & Tourism"), которая пройдет в Москве 18-20 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Выставка MITT считается ведущим туристическим мероприятием в пространстве СНГ, создает условия для прямых контактов туристических агентств и туроператоров из России и других стран, позволяет участникам представить свои продукты широкой целевой аудитории, увеличить объем продаж.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyada keçiriləcək beynəlxalq turizm sərgisində iştirak edəcək

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