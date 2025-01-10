Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке OTM Mumbai 2025, которая пройдет в Мумбаи (Индия) с 30 января по 1 февраля.

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке OTM Mumbai 2025, которая пройдет в Мумбаи (Индия) с 30 января по 1 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Выставка будет организована во Всемирном конференц-центре Jio. В ней ожидается участие 1,6 тыс. участников из более чем 60 стран и более 40 тыс. посетителей.

Региональный менеджер по Южной Азии, международным рынкам и деловым мероприятиям Бюро по туризму Азербайджана Эльман Мамедов отметил, что OTM Mumbai 2025 является одной из ключевых выставок для туристического сектора Азербайджана:

"На OTM мы представляем и продвигаем Азербайджан как туристическое направление. В этом году мы наблюдаем увеличение числа партнеров, по сравнению с предыдущими годами. Представители туристической индустрии стремятся участвовать в этом мероприятии, и я уверен, что эти 3 дня будут очень продуктивными".