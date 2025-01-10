О нас

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии Азербайджан примет участие в международной туристической выставке OTM Mumbai 2025, которая пройдет в Мумбаи (Индия) с 30 января по 1 февраля.
Туризм
10 января 2025 г. 12:10
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Индии

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке OTM Mumbai 2025, которая пройдет в Мумбаи (Индия) с 30 января по 1 февраля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Выставка будет организована во Всемирном конференц-центре Jio. В ней ожидается участие 1,6 тыс. участников из более чем 60 стран и более 40 тыс. посетителей.

Региональный менеджер по Южной Азии, международным рынкам и деловым мероприятиям Бюро по туризму Азербайджана Эльман Мамедов отметил, что OTM Mumbai 2025 является одной из ключевых выставок для туристического сектора Азербайджана:

"На OTM мы представляем и продвигаем Азербайджан как туристическое направление. В этом году мы наблюдаем увеличение числа партнеров, по сравнению с предыдущими годами. Представители туристической индустрии стремятся участвовать в этом мероприятии, и я уверен, что эти 3 дня будут очень продуктивными".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to participate in int'l tourism exhibition in India
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hindistanda keçiriləcək beynəlxalq turizm sərgisinə qatılacaq

Другие новости из категории

В Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по ски-альпинизму
ФотоВ Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по ски-альпинизму
9 января 2025 г. 20:33
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на 32% в 2024 году
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на 32% в 2024 году
9 января 2025 г. 14:08
Индекс паспортов: Гражданам Азербайджана доступны 72 безвизовых направления
Индекс паспортов: Гражданам Азербайджана доступны 72 безвизовых направления
9 января 2025 г. 13:30
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Испании
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Испании
9 января 2025 г. 09:58
Количество рейсов из Азербайджана выросло на 16% в 2024 году
Количество рейсов из Азербайджана выросло на 16% в 2024 году
8 января 2025 г. 17:14
Количество рейсов в Азербайджан выросло на 17% в 2024 году
Количество рейсов в Азербайджан выросло на 17% в 2024 году
8 января 2025 г. 16:24
Поток туристов в Азербайджан увеличился на 26% в 2024 году
Поток туристов в Азербайджан увеличился на 26% в 2024 году
7 января 2025 г. 18:20
Какова была заполняемость и цены в отелях в Азербайджане в праздничные дни?
Какова была заполняемость и цены в отелях в Азербайджане в праздничные дни?
7 января 2025 г. 12:32
Британский журнал включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений
Британский журнал включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений
4 января 2025 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi