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Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции Азербайджан примет участие в 27-й Восточно-средиземноморской Международной выставке туризма и путешествий (EMITT), которая пройдет 6-9 февраля 2024 года в Стамбуле.
Туризм
18 декабря 2023 г. 16:09
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

Азербайджан примет участие в 27-й Восточно-средиземноморской Международной выставке туризма и путешествий (EMITT), которая пройдет 6-9 февраля 2024 года в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Агентство уже начало подготовку к этому мероприятию.

EMITT является одной из пяти крупнейших туристических выставок в мире, которая ежегодно собирает тысячи профессионалов, курорты и туристические компании из разных стран. На выставке EMITT в этом году присутствовало 28 815 посетителей из 95 стран и около 600 участников.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə keçiriləcək beynəlxalq turizm sərgisinə qatılacaq

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