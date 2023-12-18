Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции

Азербайджан примет участие в 27-й Восточно-средиземноморской Международной выставке туризма и путешествий (EMITT), которая пройдет 6-9 февраля 2024 года в Стамбуле.

Азербайджан примет участие в 27-й Восточно-средиземноморской Международной выставке туризма и путешествий (EMITT), которая пройдет 6-9 февраля 2024 года в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Агентство уже начало подготовку к этому мероприятию.

EMITT является одной из пяти крупнейших туристических выставок в мире, которая ежегодно собирает тысячи профессионалов, курорты и туристические компании из разных стран. На выставке EMITT в этом году присутствовало 28 815 посетителей из 95 стран и около 600 участников.