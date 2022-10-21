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Азербайджан примет участие в мероприятии Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации

Азербайджан примет участие в мероприятии Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации Азербайджан примет участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который пройдет 25-27 октября в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).
Туризм
21 октября 2022 г. 13:04
Азербайджан примет участие в мероприятии Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации

Азербайджан примет участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который пройдет 25-27 октября в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что мероприятие состоится впервые после 3-летнего перерыва. Помимо Азербайджана, на встрече примут участие представители Камбоджи, Каталонии, Китайского Тайбэя, Хорватии, Гуама, Индии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Мальдив, Непала, Филиппин, Сингапура, Испании, Таиланда и Вьетнама.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in PATA Summit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sakit Okean Asiya Səyahət Assosiasiyasının tədbirinə qatılacaq

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