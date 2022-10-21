Азербайджан примет участие в мероприятии Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации

Азербайджан примет участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который пройдет 25-27 октября в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

Азербайджан примет участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), который пройдет 25-27 октября в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что мероприятие состоится впервые после 3-летнего перерыва. Помимо Азербайджана, на встрече примут участие представители Камбоджи, Каталонии, Китайского Тайбэя, Хорватии, Гуама, Индии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Мальдив, Непала, Филиппин, Сингапура, Испании, Таиланда и Вьетнама.