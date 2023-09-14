Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании

Азербайджан примет участие во Всемирном форуме гастрономического туризма, который пройдет 5-7 октября в испанском городе Доностия-Сан-Себастьян.

Азербайджан примет участие во Всемирном форуме гастрономического туризма, который пройдет 5-7 октября в испанском городе Доностия-Сан-Себастьян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Как сообщается, форум пройдет под девизом “Гастрономический туризм: возвращение к истокам” и будет посвящен связям между гастрономией и туризмом.

Отметим, что форум организуется совместно Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) и Баскским кулинарным центром с 2015 года с целью обмена опытом между специалистами в области туризма и гастрономии.