Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании

Азербайджан примет участие во Всемирном форуме гастрономического туризма, который пройдет 5-7 октября в испанском городе Доностия-Сан-Себастьян.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.
Как сообщается, форум пройдет под девизом “Гастрономический туризм: возвращение к истокам” и будет посвящен связям между гастрономией и туризмом.
Отметим, что форум организуется совместно Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) и Баскским кулинарным центром с 2015 года с целью обмена опытом между специалистами в области туризма и гастрономии.