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Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании

Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании Азербайджан примет участие во Всемирном форуме гастрономического туризма, который пройдет 5-7 октября в испанском городе Доностия-Сан-Себастьян.
Туризм
14 сентября 2023 г. 16:46
Азербайджан примет участие в форуме гастрономического туризма в Испании

Азербайджан примет участие во Всемирном форуме гастрономического туризма, который пройдет 5-7 октября в испанском городе Доностия-Сан-Себастьян.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Как сообщается, форум пройдет под девизом “Гастрономический туризм: возвращение к истокам” и будет посвящен связям между гастрономией и туризмом.

Отметим, что форум организуется совместно Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) и Баскским кулинарным центром с 2015 года с целью обмена опытом между специалистами в области туризма и гастрономии.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in gastronomic tourism forum to be held in Spain
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İspaniyada keçiriləcək qastronomik turizm forumunda iştirak edəcək

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