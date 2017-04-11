Азербайджан примет участие на V Международной туристической выставке "Мир отдыха" в Ташкенте

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 13-14 апреля Азербайджан примет участие на предстоящей в Ташкенте (Узбекистан) V Международной туристической выставке "Мир отдыха".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Узбекистане, на выставке нашу страну представит действующий при посольстве Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева.

Как заявил директор центра Самир Аббасов, для этой цели уже выделен специальный участок для стенда "Азербайджан".

На стенде будет представлен богатый культурный, туристический потенциал нашей страны, будут розданы направленные из министерства культуры и туризма издания о туризме Азербайджана.

В то же время на выставке раздадут специальные буклеты под названием "Baku Shopping Festival" и представят видеоролик на данную тему.