Азербайджан примет участие в Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2021

С 7 по 9 сентября в Москве пройдет Международный форум-выставка ОТДЫХ Leisure 2021, которое соберёт на своей площадке ведущих игроков туристического рынка. Мероприятие состоится в ЦВК "Экспоцентр" под девизом "We Will Rock Tourism", который призван поддер

С 7 по 9 сентября в Москве пройдет Международный форум-выставка ОТДЫХ Leisure 2021, которое соберет на своей площадке ведущих игроков туристического рынка. Мероприятие состоится в ЦВК "Экспоцентр" под девизом "We Will Rock Tourism", который призван поддержать и вдохновить всех участников отрасли, продолжающих активно работать в эпоху пандемии.

Как передает российское бюро Report, свои туристические продукты и возможности на площадке ОТДЫХ Leisure 2021 представит и Азербайджан. Всего в форуме примут участие туроператоры и агенты из 21 страны и более 70 субъектов Российской Федерации.

В открытых дискуссиях туроператоры и турагенты, руководители национальных и региональных офисов по туризму, эксперты и практики обсудят ключевые события, произошедшие в отрасли за последние полгода.

Отметим, что в рамках деловой программы ОТДЫХ Leisure запланировано более 30 мероприятий, в которых выступят свыше 160 спикеров. Свое участие в качестве спикера подтвердил генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

8 сентября в ходе открытого диалога "Туристические возможности Азербайджана и новые маршруты" будет подробно рассказано о том, какие туристические продукты и маршруты предлагает российскому рынку Азербайджан.