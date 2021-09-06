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Азербайджан примет участие в Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2021

Азербайджан примет участие в Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2021 С 7 по 9 сентября в Москве пройдет Международный форум-выставка ОТДЫХ Leisure 2021, которое соберёт на своей площадке ведущих игроков туристического рынка. Мероприятие состоится в ЦВК "Экспоцентр" под девизом "We Will Rock Tourism", который призван поддер
Туризм
6 сентября 2021 г. 16:44
Азербайджан примет участие в Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2021

С 7 по 9 сентября в Москве пройдет Международный форум-выставка ОТДЫХ Leisure 2021, которое соберет на своей площадке ведущих игроков туристического рынка. Мероприятие состоится в ЦВК "Экспоцентр" под девизом "We Will Rock Tourism", который призван поддержать и вдохновить всех участников отрасли, продолжающих активно работать в эпоху пандемии.

Как передает российское бюро Report, свои туристические продукты и возможности на площадке ОТДЫХ Leisure 2021 представит и Азербайджан. Всего в форуме примут участие туроператоры и агенты из 21 страны и более 70 субъектов Российской Федерации.

В открытых дискуссиях туроператоры и турагенты, руководители национальных и региональных офисов по туризму, эксперты и практики обсудят ключевые события, произошедшие в отрасли за последние полгода.

Отметим, что в рамках деловой программы ОТДЫХ Leisure запланировано более 30 мероприятий, в которых выступят свыше 160 спикеров. Свое участие в качестве спикера подтвердил генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

8 сентября в ходе открытого диалога "Туристические возможности Азербайджана и новые маршруты" будет подробно рассказано о том, какие туристические продукты и маршруты предлагает российскому рынку Азербайджан.

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