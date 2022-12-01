Азербайджан представлен на международной туристической выставке в Ташкенте

Туристический потенциал Азербайджана представлен на проходящей в Узбекистане Ташкентской международной туристической выставке (TITF 2022).

Туристический потенциал Азербайджана представлен на проходящей в Узбекистане Ташкентской международной туристической выставке (TITF 2022).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно информации, на выставке, организованной Госагентством и Бюро по туризму Азербайджана, представлены туристические возможности нашей страны, в частности потенциал лечебно-оздоровительного туризма.

В ходе пленарной сессии, состоявшейся в первый день выставки и посвященной теме "Туризм Шелкового пути", советник председателя Агентства Кянан Гулузаде выступил с презентацией относительно опыта и планов на будущее.