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Азербайджан представлен на международной туристической выставке в Ташкенте

Азербайджан представлен на международной туристической выставке в Ташкенте Туристический потенциал Азербайджана представлен на проходящей в Узбекистане Ташкентской международной туристической выставке (TITF 2022).
Туризм
1 декабря 2022 г. 15:20
Азербайджан представлен на международной туристической выставке в Ташкенте

Туристический потенциал Азербайджана представлен на проходящей в Узбекистане Ташкентской международной туристической выставке (TITF 2022).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно информации, на выставке, организованной Госагентством и Бюро по туризму Азербайджана, представлены туристические возможности нашей страны, в частности потенциал лечебно-оздоровительного туризма.

В ходе пленарной сессии, состоявшейся в первый день выставки и посвященной теме "Туризм Шелкового пути", советник председателя Агентства Кянан Гулузаде выступил с презентацией относительно опыта и планов на будущее.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Daşkənddə keçirilən beynəlxalq turizm sərgisində təmsil olunur

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