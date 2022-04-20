Азербайджан представлен на международной туристической выставке в Казахстане

При организационной поддержке Государственного агентства по туризму азербайджанская делегация представлена на международной выставке "Туризм и путешествия" KITF 2022, которая стартовала сегодня в городе Алматы (Казахстан).

При организационной поддержке Государственного агентства по туризму азербайджанская делегация представлена на международной выставке "Туризм и путешествия" KITF 2022, которая стартовала сегодня в городе Алматы (Казахстан).

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство.

В выставке, которая продлится до 22 апреля, в составе азербайджанской делегации принимают участие пять местных туристических компаний, две гостиничные группы, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Департамент туризма Нахчывана и Duzdag Hotel. На стенде представлена обширная информация о туристическом потенциале нашей страны, в том числе освобожденных от оккупации территорий, о новых туристических продуктах и направлениях.