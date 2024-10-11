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Азербайджан представлен на глобальном саммите Всемирного совета по туризму и путешествиям

Азербайджан представлен на глобальном саммите Всемирного совета по туризму и путешествиям Делегация Государственного агентства по туризму приняла участие в глобальном саммите Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC 2024), который проходил 8-10 октября в городе Перт (Австралия).
Туризм
11 октября 2024 г. 15:38
Азербайджан представлен на глобальном саммите Всемирного совета по туризму и путешествиям

Делегация Государственного агентства по туризму приняла участие в глобальном саммите Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC 2024), который проходил 8-10 октября в городе Перт (Австралия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В рамках мероприятия азербайджанская делегация, представленная руководителем Аппарата ведомства Кянаном Гасымовым и председателем правления Бюро по туризму Азербайджана Флорианом Зенгстшмидом, провела встречи с исполнительным директором Всемирного совета по туризму и путешествиям Джулией Симпсон и генеральным директором Trip.com Group Джейн Сан.

Азербайджанская делегация предоставила информацию о сохранении "Культурного ландшафта Хыналыга и Кочевого пути", включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, защите биоразнообразия в туризме и развитии общинного туризма.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation attends global summit of World Travel and Tourism Council
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya Səyahət və Turizm Şurasının qlobal sammitində təmsil olunub

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