Азербайджан представит на выставке ЭКСПО 2017 в Астане павильон “Каким будет Азербайджан через 50 лет?”

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан представит на международной специализированной выставке ЭКСПО 2017 в столице Казахстана Астане павильон, в котором гости смогут увидеть будущее Азербайджана через 50 лет.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорилось в ходе встречи председателя правления компании "Астана-ЭКСПО" Ахметжана Есимова с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

По его словам, Азербайджан - одна из первых стран, поддержавших выставку.

Натиг Алиев выразил благодарность казахстанской стороне за приглашение на выставку: “Я должен сказать, что я поражен увиденным, подготовкой, организационными вопросами, масштабом. Все это впечатляет, грандиозно выглядит. Что касается Азербайджана, мы высоко оцениваем ту честь, которую нам оказали, пригласив на эту выставку. Наш президент незамедлительно откликнулся на это предложение”.

Отметим, что на сегодня свое участие в выставке подтвердили 103 государства и 17 международных организаций.