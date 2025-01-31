О нас

Азербайджан представил туристический потенциал в Индии

Азербайджан представил туристический потенциал в Индии 16:13
Туризм
31 января 2025 г. 16:29
Азербайджан представил туристический потенциал в Индии

Бюро по туризму Азербайджана принимает участие в туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона OTM Mumbai 2025, проходящей в городе Мумбаи (Индия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На мероприятии совместно с ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и с участием представителей 22 компаний туристической индустрии проводятся B2B встречи по продвижению туризма Азербайджана, обсуждаются возможности сотрудничества.

На национальном стенде посетителям предоставляется информация об истории, культуре Азербайджана, зимнем туризме и горнолыжных центрах, оздоровительном, экотуризме и других туристических возможностях.

В рамках выставки на панельной дискуссии заместитель председателя правления Бюро по туризму Джаваншир Байрамов представил информацию о стратегии развития туризма в Азербайджане.

В 2024 году Азербайджан посетили 243,589 тыс. туристов из Индии. Турпоток вырос в 2 раза по сравнению с 2023 годом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan turizm imkanlarını Hindistanda nümayiş etdirir

Другие новости из категории

Ташкент и Баку для поездок могут разрешить использовать ID-карты вместо загранпаспортов
Ташкент и Баку для поездок могут разрешить использовать ID-карты вместо загранпаспортов
31 января 2025 г. 11:54
Российская Азимут хочет летать из Владикавказа в Баку
Российская "Азимут" хочет летать из Владикавказа в Баку
28 января 2025 г. 14:46
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в России
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в России
28 января 2025 г. 09:54
В Азербайджане на 25% вырос спрос на гостиницы
В Азербайджане на 25% вырос спрос на гостиницы
27 января 2025 г. 13:10
В Азербайджане доходы отелей выросли на 42%
В Азербайджане доходы отелей выросли на 42%
27 января 2025 г. 13:02
Азербайджан представит туристические возможности на выставке в Берлине
Азербайджан представит туристические возможности на выставке в Берлине
25 января 2025 г. 10:20
В Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку
ФотоВ Мадриде утвердили проведение 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО в Баку
24 января 2025 г. 12:53
Азербайджан представил свои туристические возможности в Испании
ФотоАзербайджан представил свои туристические возможности в Испании
24 января 2025 г. 11:17
Доходы Грузии от туризма в 2024 году выросли на 7,3%
Доходы Грузии от туризма в 2024 году выросли на 7,3%
23 января 2025 г. 13:31
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции
Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Турции
22 января 2025 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi