Азербайджан представил туристический потенциал в Индии

16:13

Бюро по туризму Азербайджана принимает участие в туристической выставке Азиатско-Тихоокеанского региона OTM Mumbai 2025, проходящей в городе Мумбаи (Индия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На мероприятии совместно с ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и с участием представителей 22 компаний туристической индустрии проводятся B2B встречи по продвижению туризма Азербайджана, обсуждаются возможности сотрудничества.

На национальном стенде посетителям предоставляется информация об истории, культуре Азербайджана, зимнем туризме и горнолыжных центрах, оздоровительном, экотуризме и других туристических возможностях.

В рамках выставки на панельной дискуссии заместитель председателя правления Бюро по туризму Джаваншир Байрамов представил информацию о стратегии развития туризма в Азербайджане.

В 2024 году Азербайджан посетили 243,589 тыс. туристов из Индии. Турпоток вырос в 2 раза по сравнению с 2023 годом.