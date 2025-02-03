О нас

Азербайджан представил туристические возможности на выставке в Пакистане

Азербайджан представил туристические возможности на выставке в Пакистане Азербайджан представил туристические возможности на выставке "Pakistan Travel Mart", которая прошла в Карачи при организации Азербайджанского бюро по туризму.
Туризм
3 февраля 2025 г. 16:00
Азербайджан представил туристические возможности на выставке в Пакистане

Азербайджан представил туристические возможности на выставке "Pakistan Travel Mart", которая прошла в Карачи при организации Азербайджанского бюро по туризму.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, в выставке участвовали "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и шесть туристических компаний.

Посетителям стенда представили информацию об объектах, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, национальной кухне, туристических маршрутах и современной инфраструктуре.

В рамках мероприятия председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид выступил на панельной дискуссии "Определение направлений: устойчивый туризм и стабильное будущее", а также на Форуме устойчивого туризма, организованном Исламской палатой торговли и развития (ICCD). Он рассказал об опыте Азербайджана в развитии устойчивого туризма и государственно-частном партнерстве в отрасли.

Отметим, что AZAL выполняет прямые рейсы из Исламабада и Лахора в Баку. В 2024 году Азербайджан посетили 80 924 гражданина Пакистана, что на 47% больше по сравнению с 2023 годом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Pakistanda nümayiş etdirilib

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi