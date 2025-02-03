Азербайджан представил туристические возможности на выставке в Пакистане

Азербайджан представил туристические возможности на выставке "Pakistan Travel Mart", которая прошла в Карачи при организации Азербайджанского бюро по туризму.

Азербайджан представил туристические возможности на выставке "Pakistan Travel Mart", которая прошла в Карачи при организации Азербайджанского бюро по туризму.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, в выставке участвовали "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и шесть туристических компаний.

Посетителям стенда представили информацию об объектах, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, национальной кухне, туристических маршрутах и современной инфраструктуре.

В рамках мероприятия председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид выступил на панельной дискуссии "Определение направлений: устойчивый туризм и стабильное будущее", а также на Форуме устойчивого туризма, организованном Исламской палатой торговли и развития (ICCD). Он рассказал об опыте Азербайджана в развитии устойчивого туризма и государственно-частном партнерстве в отрасли.

Отметим, что AZAL выполняет прямые рейсы из Исламабада и Лахора в Баку. В 2024 году Азербайджан посетили 80 924 гражданина Пакистана, что на 47% больше по сравнению с 2023 годом.