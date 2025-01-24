Азербайджан представил свои туристические возможности в Испании

Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке FITUR в столице Испании Мадриде.

Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке FITUR в столице Испании Мадриде.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Азербайджан на мероприятии наряду с Госагентством представили Бюро по туризму и 8 местных партнеров.

На выставке предоставляется ​​информация о туристических регионах Азербайджана, образцах национальной кухни, прямых авиарейсах.

Посетители стенда могут ознакомиться с предлагаемыми Азербайджаном туристическими продуктами, а также попробовать национальные сладости и местные вина.

На выставке, которая продлится до 26 января, состоятся также встречи в формате B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer).