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Азербайджан представил свои туристические возможности в Испании

Азербайджан представил свои туристические возможности в Испании Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке FITUR в столице Испании Мадриде.
Туризм
24 января 2025 г. 11:17
Азербайджан представил свои туристические возможности в Испании

Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке FITUR в столице Испании Мадриде.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Азербайджан на мероприятии наряду с Госагентством представили Бюро по туризму и 8 местных партнеров.

На выставке предоставляется ​​информация о туристических регионах Азербайджана, образцах национальной кухни, прямых авиарейсах.

Посетители стенда могут ознакомиться с предлагаемыми Азербайджаном туристическими продуктами, а также попробовать национальные сладости и местные вина.

На выставке, которая продлится до 26 января, состоятся также встречи в формате B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları İspaniyadakı “FITUR” sərgisində təqdim olunur

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