Азербайджан представил свои туристические возможности в Испании

Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке FITUR в столице Испании Мадриде.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.
Азербайджан на мероприятии наряду с Госагентством представили Бюро по туризму и 8 местных партнеров.
На выставке предоставляется информация о туристических регионах Азербайджана, образцах национальной кухни, прямых авиарейсах.
Посетители стенда могут ознакомиться с предлагаемыми Азербайджаном туристическими продуктами, а также попробовать национальные сладости и местные вина.
На выставке, которая продлится до 26 января, состоятся также встречи в формате B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer).