Азербайджан предложил создать сетевую платформу в сфере туризма со странами СНГ

Азербайджан выступил с инициативой создания сетевой платформы Tourism Educational Network в сфере туризма со странами СНГ.

Азербайджан выступил с инициативой создания сетевой платформы Tourism Educational Network в сфере туризма со странами СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на круглом столе "Создание единого правового пространства в сфере туризма Содружества Независимых Государств: вызовы, позитивный опыт и перспективы" в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного туристского форума Travel Hub 2024.

К.Гулузаде отметил, что это нововведение послужит платформой для объединения специалистов отрасли и внесет вклад в подготовку кадров, отвечающих современным требованиям в сфере туризма.

Он рассказал о визовых режимах между Азербайджаном и другими странами, создании совместных туристических маршрутов с государствами региона и подготовке кадров.

На круглом столе обсуждались важные темы, касающиеся укрепления туристических связей между странами региона. Особое внимание было уделено разработке международных маршрутов, обеспечению безопасности и повышению качества обслуживания, а также созданию единого туристического пространства.