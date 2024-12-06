Азербайджан предложил создать сетевую платформу в сфере туризма со странами СНГ

Азербайджан выступил с инициативой создания сетевой платформы Tourism Educational Network в сфере туризма со странами СНГ.
Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на круглом столе "Создание единого правового пространства в сфере туризма Содружества Независимых Государств: вызовы, позитивный опыт и перспективы" в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного туристского форума Travel Hub 2024.
К.Гулузаде отметил, что это нововведение послужит платформой для объединения специалистов отрасли и внесет вклад в подготовку кадров, отвечающих современным требованиям в сфере туризма.
Он рассказал о визовых режимах между Азербайджаном и другими странами, создании совместных туристических маршрутов с государствами региона и подготовке кадров.
На круглом столе обсуждались важные темы, касающиеся укрепления туристических связей между странами региона. Особое внимание было уделено разработке международных маршрутов, обеспечению безопасности и повышению качества обслуживания, а также созданию единого туристического пространства.