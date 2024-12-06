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Азербайджан предложил создать сетевую платформу в сфере туризма со странами СНГ

Азербайджан предложил создать сетевую платформу в сфере туризма со странами СНГ Азербайджан выступил с инициативой создания сетевой платформы Tourism Educational Network в сфере туризма со странами СНГ.
Туризм
6 декабря 2024 г. 14:55
Азербайджан предложил создать сетевую платформу в сфере туризма со странами СНГ

Азербайджан выступил с инициативой создания сетевой платформы Tourism Educational Network в сфере туризма со странами СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на круглом столе "Создание единого правового пространства в сфере туризма Содружества Независимых Государств: вызовы, позитивный опыт и перспективы" в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного туристского форума Travel Hub 2024.

К.Гулузаде отметил, что это нововведение послужит платформой для объединения специалистов отрасли и внесет вклад в подготовку кадров, отвечающих современным требованиям в сфере туризма.

Он рассказал о визовых режимах между Азербайджаном и другими странами, создании совместных туристических маршрутов с государствами региона и подготовке кадров.

На круглом столе обсуждались важные темы, касающиеся укрепления туристических связей между странами региона. Особое внимание было уделено разработке международных маршрутов, обеспечению безопасности и повышению качества обслуживания, а также созданию единого туристического пространства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan invites CIS countries to create tourism platform
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan MDB ölkələrinə turizm sahəsində şəbəkələşmə platformasının yaradılması təşəbbüsünə qoşulmağı təklif edib

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