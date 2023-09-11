О нас

Азербайджан построит на Иссык-Куле пятизвездочный отель

Азербайджан построит на Иссык-Куле пятизвездочный отель На заседании 11 сентября комитет по бюджету Жогорку Кенеша Кыргызстана рассмотрит проект соглашения с Азербайджаном о строительстве пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.
Туризм
11 сентября 2023 г. 11:58
Азербайджан построит на Иссык-Куле пятизвездочный отель

На заседании 11 сентября комитет по бюджету Жогорку Кенеша Кыргызстана рассмотрит проект соглашения с Азербайджаном о строительстве пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.

Как передает Report на кыргызские СМИ, об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, Кабмин планирует предоставить 17 гектаров земли в селе Кара-Ой, из которых 12 гектаров уйдут под застройку, 4 га выделят под парк и 1 га - под пляжную зону, доступную для граждан.

"Кабмин обязуется довести инфраструктуру и построить дорогу до пансионата, освободить отель от налогов на 10 лет, предоставить землю на 49 лет с правом продления пользования, а Азербайджан - построить отель в течение трех лет и задействовать 70% местной рабочей силы", — рассказал депутат.

О том, что Азербайджан планирует построить на Иссык-Куле пятизвездочный отель говорил министр экономики Данияр Амангельдиев еще в июне. По его словам, такая договоренность была достигнута после переговоров президентов Кыргызстана и Азербайджана.

По мнению министра, Кыргызстану не хватает гостиничного номерного фонда, чтобы привлекать туристов, которые любят комфорт.

Помимо Азербайджана строить отели в Кыргызстане планирует и Узбекистан. Бишкек намерен передать в управление Узбекистану на 49 лет пансионаты "Энесай" ("Дилором"), "Бостери" ("Золотые пески"), "Рохат" и "Бустон".

Пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей. Однако в 2016 году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало эти пансионаты,в ответ на что Узбекистан подал иск в международный арбитраж.

По словам президента Садыра Жапарова, Кыргызстан проиграл и обязан выплатить узбекской стороне более 40 млн долларов США. Однако, как сообщил глава государства, стороны пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to build five-star hotel in Issyk-Kul

Экслюзивные новости

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi