Азербайджан покоряет сердца туристов из стран Африки: турпоток вырос на 29%

Азербайджан покоряет сердца туристов из стран Африки: турпоток вырос на 29%

2025 год ознаменовался беспрецедентным ростом числа африканских туристов, выбирающих Азербайджан для своих путешествий. Это явление отражает стремительно растущую привлекательность страны на международной туристической арене. В целом, Азербайджан становится важным игроком в туристической отрасли.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Travel and Tour World.

Согласно изданию, впечатляющий поток гостей из Африки является прямым результатом систематической работы Азербайджана по укреплению связей с африканскими государствами и продвижению себя как международного туристического направления. Рост также обусловлен целенаправленными усилиями по улучшению туристической инфраструктуры.

Азербайджан уверенно трансформируется в один из ключевых туристических хабов региона, предлагая аутентичный опыт путешественникам со всего мира.

Число туристов резко возросло с начала года

Издание отмечает, что с начала 2025 года Азербайджан посетили более 7800 туристов из Африки, что на 29% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Всего за полгода Азербайджан принял почти миллион туристов из 178 стран.

Рост турпотока из Африки может быть обусловлен рядом факторов, включая растущую репутацию страны как центр богатейшего культурного и исторического наследия, значительное улучшение воздушного сообщения и целенаправленные маркетинговые усилия, направленные на африканский континент. Азербайджан позиционирует себя как привлекательное направление не только для туристов, но и для биизнес-трипов, а также для тех, кто стремится к образовательному или культурному обмену.

Усилия Азербайджана по привлечению африканских туристов

Для расширения своего присутствия на африканском туристическом рынке Азербайджан активно участвует в ключевых международных мероприятиях. Знаковым событием 2025 года стало участие страны в престижном бизнес-форуме AFEX 2025 - Турция - Африка в Стамбуле.

В ходе форума азербайджанская делегация подписала серию стратегически важных меморандумов о взаимопонимании с торговыми палатами различных африканских государств. Эти соглашения нацелены на углубление сотрудничества в сферах туризма, торговли и культурного обмена, создавая благоприятные условия как для въездного, так и для выездного туризма.

Подобные инициативы наглядно демонстрируют стратегический курс Азербайджана на диверсификацию туристического рынка и привлечение большего числа гостей из Африки. Укрепляя партнерские отношения с африканскими компаниями и институтами, страна стремится сделать свою туристическую индустрию более доступной и привлекательной для путешественников.

Туристическая инфраструктура и воздушное сообщение

Параллельно с развитием международного сотрудничества, Азербайджан модернизирует туристическую инфраструктуру и расширяет воздушное сообщение с африканскими странами. Благодаря увеличению числа прямых рейсов, путешественникам из Африки становится значительно проще и доступнее посещать Азербайджан.

Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку полностью соответствует самым высоким международным стандартам, что обеспечивает комфортный прием иностранных гостей и способствует росту туристического потока.

Привлекательная природа и богатая культура Азербайджана

Азербайджан предлагает туристам уникальное сочетание древней и богатой культуры, живописной природы и современной инфраструктуры. Африканские путешественники все чаще выбирают Азербайджан за возможность познакомиться с историческими памятниками, такими как Гобустанский заповедник с наскальными рисунками и Пламенные башни в Баку, а также насладиться природной красотой гор, лесов и побережья Каспийского моря.

Инициативы страны в области устойчивого туризма направлены на сохранение природных чудес, чтобы будущие поколения могли наслаждаться такими же захватывающими дух пейзажами.

Устойчивый туризм и перспективы

Правительство Азербайджана делает ставку на устойчивое развитие туризма, уделяя приоритетное внимание охране окружающей среды и культурного наследия. В тесном сотрудничестве с международными организациями ведется системная работа по развитию экологически ответственного туризма, от которого в равной степени выигрывают и гости страны, и местное население.

В 2026 году Баку примет 13-ю сессию Всемирного форума городского развития (WUF13), что еще больше укрепит репутацию Азербайджана как центра международного туризма. Это мероприятие, организуемое под эгидой ООН, привлечет тысячи новых туристов, в том числе представителей африканских стран.