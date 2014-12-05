Азербайджан подтвердил участие на выставке ЭКСПО-2017 в Астане

Астана. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан стал одной из первых стран, подтвердивших свое участие на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане". Об этом Report сообщил первый замминистра иностранных дел, комиссар по выставке ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев. Он сообщил, что в октябре посетил Азербайджан, где встречался с заместителем руководителя Администрации Президента Новрузом Мамедовым, министром энергетики Натигом Алиевым и министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым.

"В ходе встречи мы получили официальное согласие на участие. Помимо этого, мы обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики и области науки, ну и конечно же в области туризма, учитывая большой опыт Азербайджана в привлечении туристов", - заявил Р.Жошыбаев.

Первый замминистра иностранных дел отметил, что ЭКСПО-2017 пройдет под девизом "Энергия будущего". По его словам, выставка отразит одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество – альтернативные источники энергии.