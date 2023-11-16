Азербайджан подписал с китайскими партнерами меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма

В рамках организованного Бюро по туризму Азербайджана в Пекине мероприятия был подписан трехсторонний меморандум о стратегическом партнерстве между Бюро по туризма Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и China Tourism Group (CTG).

В рамках организованного Бюро по туризму Азербайджана в Пекине мероприятия был подписан трехсторонний меморандум о стратегическом партнерстве между Бюро по туризма Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и China Tourism Group (CTG).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно меморандуму, холдинг China Tourism Group будет осуществлять деятельность по продвижению туристических продуктов Азербайджана, разработке новых туристических продуктов, онлайн-рекламе, контент-маркетингу через социальные сети, организации онлайн и офлайн мероприятий.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Бюро по туризму Азербайджана и известной китайской туристической онлайн-платформой Qyer.com. Согласно меморандуму, будет реализовано стратегическое партнерство по созданию общего контента, продвижению брендов и пр.