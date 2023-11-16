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Азербайджан подписал с китайскими партнерами меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма

Азербайджан подписал с китайскими партнерами меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма В рамках организованного Бюро по туризму Азербайджана в Пекине мероприятия был подписан трехсторонний меморандум о стратегическом партнерстве между Бюро по туризма Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и China Tourism Group (CTG).
Туризм
16 ноября 2023 г. 10:54
Азербайджан подписал с китайскими партнерами меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма

В рамках организованного Бюро по туризму Азербайджана в Пекине мероприятия был подписан трехсторонний меморандум о стратегическом партнерстве между Бюро по туризма Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и China Tourism Group (CTG).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Согласно меморандуму, холдинг China Tourism Group будет осуществлять деятельность по продвижению туристических продуктов Азербайджана, разработке новых туристических продуктов, онлайн-рекламе, контент-маркетингу через социальные сети, организации онлайн и офлайн мероприятий.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Бюро по туризму Азербайджана и известной китайской туристической онлайн-платформой Qyer.com. Согласно меморандуму, будет реализовано стратегическое партнерство по созданию общего контента, продвижению брендов и пр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan signs tourism MoUs with Chinese partners
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və çinli tərəfdaşlar arasında turizm üzrə əməkdaşlığa dair memorandumlar imzalanıb

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