Азербайджан остается в центре внимания индийских туристов в новом году

В начале 2025 года Баку и Габала продолжают оставаться одними из самых популярных направлений для индийских туристов.

Как сообщает Report, согласно исследованию онлайн-платформы Booking, 83% индийских путешественников планируют посещение более спокойных и уникальных мест.

Габала, благодаря своему горному расположению и живописной природе, является идеальным местом как для отдыха, так и для любителей приключений. Баку, обладающий древней историей, богатой культурой и современным обликом, продолжает привлекать внимание индийских туристов.

Эти города укрепляют свои позиции на международной туристической карте, предлагая уникальные впечатления. В 2024 году Азербайджан посетили 243 589 туристов из Индии.