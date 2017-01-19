Азербайджан назван одним из самых впечатляющих мест для туристов в 2017 году

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Азербайджан вошел в рейтинг впечатляющих мест для посещения туристами в 2017 года по мнению американского издания Huffington Post, сообщает Report.

"Выражение "нетронутая земля" может стать лучшим описанием этой прибрежной страны, расположенной между Ираном и Россией. Начало (путешествия - ред.) в столице - Баку, чей Старый город (Ичери шехер) получил статус мирового наследия ЮНЕСКО, как редкий пример древней архитектуры", - пишет издание.

По мнению Huffington Post, Баку сегодня смешивает древнюю архитектуру "со сверкающими башнями XXI века на берегу Каспийского моря".

Издание также отмечает, что Дом правительства является одним из многих заметных исторических монументов в азербайджанской столице. "Баку также предлагает музеи, театры, библиотеки и оперу", - добавляет автор статьи.

Huffington Post отдельно акцентирует внимание на известной деревне Хыналыг, которая может стать отправной точкой для туристов в поиске рискованных путешествий.

По мнению издания, другими интересными пунктами для туристов в 2017 году являются Южная Корея, Мавритания, Казахстан, Кипр, Латвия, Эквадор и др.