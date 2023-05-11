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Азербайджан намерен расширить туристические связи с Кубой и Венесуэлой

Азербайджан намерен расширить туристические связи с Кубой и Венесуэлой Азербайджан заинтересован в развитии взаимных туристических связей и расширении возможностей сотрудничества с Республикой Куба и Боливарианской Республикой Венесуэла.
Туризм
11 мая 2023 г. 19:25
Азербайджан намерен расширить туристические связи с Кубой и Венесуэлой

Азербайджан заинтересован в развитии взаимных туристических связей и расширении возможностей сотрудничества с Республикой Куба и Боливарианской Республикой Венесуэла.

Как сообщает Report, об этом было сказано в ходе рабочей встречи между председателем правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA) Гёйденизом Гахрамановым, чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Азербайджане Карлосом Вальдесом де ла Консепсьоном и чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы в Азербайджане Кристофером Альберто Мартинесом Берротераном.

Г.Гахраманов отметил, что для рынка выездного туризма Азербайджана Куба и Венесуэла являются новыми, но привлекательными направлениями. Он отметил, что ассоциация заинтересована в налаживании взаимных деловых отношений, сотрудничестве и повышении туристической привлекательности.

Отметив, что Куба обладает широкими туристическими возможностями и направлениями, посол Карлос Вальдес де ла Консепсьон отметил, что Куба имеет тесные туристические связи с рядом стран постсоветского пространства и хочет видеть Азербайджан в их числе.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по вопросам создания коммуникационных связей, продвижения туристических продуктов, налаживания совместного сотрудничества, организации комбинированных инфотуров в рекламных целях, проведения B2B-встреч, открытия прямых авиарейсов и другим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Kuba və Venesuela ilə turizm əlaqələrini genişləndirmək istəyir

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